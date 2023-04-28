Осужденный за кражу житель Белоруссии совершил побег из колонии-поселения в Краснодаре

Заключенный колонии-поселения в Краснодаре, ранее осужденный за кражу, совершил побег. Его отсутствие было замечено сотрудниками колонии в четверг, сообщает пресс-служба УФСИН России.
«27.04.2023 сотрудниками участка … был выявлен факт незаконного отсутствия осужденного», — говорится в сообщении ведомства.
Осужденный, сбежавший из колонии, является жителем Белоруссии. Теперь мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет за побег.
Ранее сообщалось, что в Крыму вынесли приговор военнослужащему одной из воинских частей, расположенных на полуострове. Мужчина не исполнил приказ командира и получил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.