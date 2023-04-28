Украинская армия нанесла ракетный удар по Киевскому району Донецка

Киевский район Донецка вновь попал под обстрел. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Очевидцы рассказали о прилетах возле школы № 19 в Киевском районе.
СЦКК сообщает, что ВСУ выпустили две ракеты РСЗО в 21:15 из поселка Очеретино в сторону Киевского района Донецка.
Местные власти просят жителей не покидать укрытий, поскольку не исключены повторные обстрелы.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины 25 раз обстреляли территорию ДНР за прошедшие сутки.