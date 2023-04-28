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Украинская армия нанесла ракетный удар по Киевскому району Донецка

Происшествия
Украинская армия нанесла ракетный удар по Киевскому району Донецка

Киевский район Донецка вновь попал под обстрел. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Очевидцы рассказали о прилетах возле школы № 19 в Киевском районе.

СЦКК сообщает, что ВСУ выпустили две ракеты РСЗО в 21:15 из поселка Очеретино в сторону Киевского района Донецка.

Местные власти просят жителей не покидать укрытий, поскольку не исключены повторные обстрелы.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины 25 раз обстреляли территорию ДНР за прошедшие сутки.
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