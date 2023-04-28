Бойцы группировки «Восток» пресекли две попытки противника провести разведку на Южнодонецком направлении. Военнослужащие вскрыли и уничтожили артиллерийским огнем разведгруппу украинских боевиков в количестве 16 человек, сообщает пресс-центр группировки.
В районе села Елизаветовка было уничтожено более 20 пехотинцев и 12 единиц военной техники противника. На Запорожском направлении силами группировки были ликвидированы более 10 бойцов ВСУ.
Гаубицы противника были уничтожены в Доброволье и Преоброженке. Также сбиты беспилотники противника «Фурия» и «Лелека». В Новоандреевке разведгруппа уничтожила украинскую бронемашину «Казак».
Ранее сообщалось, что российская группировка войск «Восток» на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожила более 120 украинских военных.