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Бойцы группировки «Восток» уничтожили более 30 украинских боевиков, два БПЛА и бронеавтомобиль противника

Армия
Бойцы группировки «Восток» уничтожили более 30 украинских боевиков, два БПЛА и бронеавтомобиль противника

Бойцы группировки «Восток» пресекли две попытки противника провести разведку на Южнодонецком направлении. Военнослужащие вскрыли и уничтожили артиллерийским огнем разведгруппу украинских боевиков в количестве 16 человек, сообщает пресс-центр группировки.

В районе села Елизаветовка было уничтожено более 20 пехотинцев и 12 единиц военной техники противника. На Запорожском направлении силами группировки были ликвидированы более 10 бойцов ВСУ.

Гаубицы противника были уничтожены в Доброволье и Преоброженке. Также сбиты беспилотники противника «Фурия» и «Лелека». В Новоандреевке разведгруппа уничтожила украинскую бронемашину «Казак».

Ранее сообщалось, что российская группировка войск «Восток» на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожила более 120 украинских военных.
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