Президент России Владимир Путин одобрил поставки по старым договорам с дружественными странами

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 28 апреля, подписал указ о поставках нефти и нефтепродуктов по прежним договорам с дружественными государствами независимо от потолка цен.
Соответствующий закон вступает в силу с 28 апреля — со дня официального опубликования указа.
В документе говорится, что указ не распространяется на поставки нефти из Российской Федерации, которые осуществляются в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих указов международных договоров с дружественными странами.
Ранее сообщалось, что правительство РФ приостановит публикацию статистики по добыче нефти до 1 апреля 2024 года.