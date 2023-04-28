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В Петербурге на Невском проспекте горит крыша дома, в котором располагается кинотеатр «Художественный»

Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте горит крыша дома, в котором располагается кинотеатр «Художественный»

В Центральном районе Петербурга на Невском проспекте, 67 горит крыша здания, где находится кинотеатр «Художественный».

Пожар произошел на мансардном этаже площадью 15 квадратных метров.

На данный момент возгорание удалось локализовать, часть проспекта все еще оцеплена. Пожарные приехали через три минуты после вызова. К ликвидации пожара привлекли 5 единиц техники и 25 человек личного состава МЧС.

На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Петербурга загорелась 8-комнатная коммунальная квартира.
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