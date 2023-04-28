Депутаты Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетят Кубу с официальном визитом в субботу

Представители Государственной Думы посетят с официальным визитом Кубу в субботу 29 апреля. Делегацию возглавит депутат Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.
Целью поездки законодателей является первое заседание комиссии по сотрудничеству между ГД и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба, которая пройдет в Гаване.
Ожидается, что на заседании депутаты обсудят вопросы, касающиеся экономического развития, энергетики, образования и туризма.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров посетил Кубу с дипломатическим визитом в рамках поездки по дружественным странам Латинской Америки.