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Депутаты Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетят Кубу с официальном визитом в субботу

Политика
Депутаты Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетят Кубу с официальном визитом в субботу

Представители Государственной Думы посетят с официальным визитом Кубу в субботу 29 апреля. Делегацию возглавит депутат Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.

Целью поездки законодателей является первое заседание комиссии по сотрудничеству между ГД и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба, которая пройдет в Гаване.

Ожидается, что на заседании депутаты обсудят вопросы, касающиеся экономического развития, энергетики, образования и туризма.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров посетил Кубу с дипломатическим визитом в рамках поездки по дружественным странам Латинской Америки.
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