Развитие обстановки в Бахмуте: бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись на севере, юге и в центре города

Подразделения ЧВК «Вагнер» смогли продвинуться в Бахмуте (Артемовске) и заняли новые рубежи, сообщает военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале «Позывной Брюс».
В результате наступления штурмовых отрядов на севере города Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над улицей Олега Кошевого. Взяв этот участок, «музыканты» продолжили двигаться дальше.
Не останавливались сражения и в центре населенного пункта. Там обстановка особенно интенсивно развивается в районе Артемовского медицинского колледжа. «Вагнеровцы» зашли на территорию объекта и взяли под контроль несколько его корпусов.
Тем временем на юге Бахмута успешно завершилась зачистка другого образовательного учреждения. Враг был выбит с территории Бахмутского индустриального техникума.
Столкновения продолжаются и в других частях города, ВСУ оказывают наступающим ожесточенное сопротивление. Ранее военкор Симонов рассказывал о попытке ВСУ отбить утраченные позиции на западе Бахмута.