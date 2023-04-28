Акробат из Китая показывает необычные трюки на бамбуковом шесте

Мастер Тао Гопин проводит ежедневные представления для публики в китайской провинции Тунсян. Посмотреть на шоу спортсмена приходят сотни горожан.
Тао Гопин выполняет удивительные трюки на бамбуковом шесте высотой 10 метров. Спортсмен каждый день радует горожан, показывая свое уникальное шоу.
«Сначала я ужасно боялся высоты. Когда я впервые залез на бамбуковый шест, я просто сидел на нем неподвижно, боялся даже слезть. Но я не сдался, и вот, теперь я ежедневно выступаю в этом живописном месте утром и днем» , — отметил он.
Для поддержания физической формы Тао Гопин тренируется каждый день. Любовь к спорту акробату привили еще в детстве.