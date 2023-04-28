Режиссер Астрецова отметила две вещи, которые в современном кинематографе удивили ее больше всего

Режиссер, участник 45-го юбилейного ММКФ Светлана Астрецова рассказала о двух вещах, которые в современном кинематографе удивили ее больше всего. Об этом сообщает НСН.
Первая поразившая Астрецову вещь – это возраст режиссеров. Если раньше снимали фильмы, как правило, люди уже солидного возраста и с большой фильмографией, то в современном мире все далеко не так. Гораздо чаще встречаются режиссеры, которым около 18-20 лет. Выходит, что после окончания университета можно сразу же заниматься съемками.
Второй момент, поразивший Астрецову, касается пола режиссеров. С каждым годом представителями этой профессии становится все больше женщин. И это удивительно, так как ранее развитием женского кинематографа не занимались. Сейчас же все иначе.
«Это очень круто, потому что женский кинематограф не был раньше развит», – дополняет Астрецова.
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