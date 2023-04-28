Режиссер Астрецова отметила две вещи, которые в современном кинематографе удивили ее больше всего

Первая поразившая Астрецову вещь – это возраст режиссеров. Если раньше снимали фильмы, как правило, люди уже солидного возраста и с большой фильмографией, то в современном мире все далеко не так. Гораздо чаще встречаются режиссеры, которым около 18-20 лет. Выходит, что после окончания университета можно сразу же заниматься съемками.