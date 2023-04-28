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Трое школьников в Ноябрьске попали в больницу после отравления неизвестным веществом

Происшествия
Трое школьников в Ноябрьске попали в больницу после отравления неизвестным веществом

Сразу несколько учащихся одной из школ Ноябрьска были госпитализированы прямо с уроков. Причиной стало отравление детей неизвестным веществом.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи оказали помощь шести подросткам. Еще двое находятся в стационаре с легкой степенью отравления, а третьему назначили амбулаторное лечение.

По предварительным данным, неизвестное вещество распылил кто-то из одноклассников ребят. Возраст пострадавших составляет 11-13 лет, передает «Север-Пресс».

Врач-гастроэнтеролог Владимир Нестеров ранее рассказал об отравлении организма некачественным мясом и перечислил признаки недуга. По словам специалиста, при подобной пищевой токсикоинфекции у человека развивается сильный жар.
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