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Директор Республиканского травматологического центра рассказал о последствиях обстрела ВСУ

ФАН-ТВ

Травматологический центр, в который ранее поступили четыре подростка с минно-взрывными ранениями, подвергся обстрелу ВСУ. Украинские националисты нанесли прицельный удар по больнице, не щадя маленьких пациентов, находящихся на лечении.

Директор Республиканского травматологического центра рассказал о последствиях обстрела ВСУ
«Повреждения получил основной корпус, непосредственно отделение микрохирургии кисти, прилет был в крышу. Также был поврежден магнитно-резонансный томограф, который был введен в эксплуатацию в прошлом году», — рассказала заместитель министра здравоохранения ДНР Анастасия Мартынова.

Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела ранения получили и сотрудники травматологического центра.

Директор Республиканского травматологического центра рассказал о последствиях обстрела ВСУ
«Один сотрудник пострадал при выполнении своих должностных обязанностей, второй был в этот момент не на работе, он пострадал в автобусе во время обстрела города», — пояснила Мартынова.

Второй снаряд попал в автобус с пассажирами. В результате обстрела погибли семь человек. На место ЧП экстренно выехали семь бригад медицинской помощи, после чего раненых эвакуировали в ближайшие лечебные учреждения Донецка.

«К нам поступило пациенты с травмами разной степени тяжести, всем оказывается помощь. Кто-то уже находится в операционной, проводятся диагностические мероприятия привлечены дополнительные сотрудники, оказывается помощь всем», — рассказал директор Республиканского травматологического центра Андрей Боряк.

Со свойственной им безжалостностью украинские силовики вновь били исключительно по гражданским объектам. Анастасия Мартынова отметила, что раненым сейчас оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь.
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