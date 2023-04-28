Еврокомиссия договорилась с пятью странами Евросоюза о снятии ограничений на сельхозпродукцию с Украины

Еврокомиссия смогла достигнуть договоренностей с пятью странами Евросоюза по снятию односторонних ограничений с украинской сельхозпродукции в обмен на пакет помощи для местных фермеров. Об этом сообщил вице-председатель Европейской комиссии, комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис.