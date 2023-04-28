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Еврокомиссия договорилась с пятью странами Евросоюза о снятии ограничений на сельхозпродукцию с Украины

Политика
Еврокомиссия договорилась с пятью странами Евросоюза о снятии ограничений на сельхозпродукцию с Украины

Еврокомиссия смогла достигнуть договоренностей с пятью странами Евросоюза по снятию односторонних ограничений с украинской сельхозпродукции в обмен на пакет помощи для местных фермеров. Об этом сообщил вице-председатель Европейской комиссии, комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис.

Сообщается, что фермеры из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии получат пакет помощи на 100 миллионов евро. Взамен будут сняты односторонние ограничения для четырех продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян.

«ЕК достигла соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией относительно агропродовольственных товаров с Украины», — говорится в сообщении Домбровскиса.

Польша 15 апреля стала одной из стран, которая запретила импорт украинской сельхозпродукции в страну. Среди основных озвучивался закон 20-летней давности и протесты местных фермеров.
еврокомиссия Украина евросоюз сельхозпродукция
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