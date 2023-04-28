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В Астраханской области 65-летнего мужчину осудят за убийство сына

Происшествия
В Астраханской области 65-летнего мужчину осудят за убийство сына

В Астраханской области 65-летний местный житель предстанет перед судом за убийство сына в его день рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, инцидент произошел 8 марта в селе Марфино Володарского района. Родственники выпивали алкогольные напитки. Во время застолья произошел конфликт из-за возлюбленной сына. Отец схватился за нож и ударил потерпевшего в грудь. От полученной травмы сын скончался на месте.

После того как подозреваемый осознал, что произошло, он пошел к соседям и рассказал о случившемся.

Накануне в Ростовской области несовершеннолетний убил мать ножом во время ссоры.
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