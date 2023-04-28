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Российский теннисист Рублев одержал победу над швейцарцем Вавринкой и вышел в третий круг мадридского «Мастерс»

Спорт
Российский теннисист Рублев одержал победу над швейцарцем Вавринкой и вышел в третий круг мадридского «Мастерс»

Россиянин Андрей Рублев обыграл швейцарца Стэна Вавринку на втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде и пробился в следующий этап.

В игре Рублев обыграл швейцарца со счетом 7:5, 6:4. Игра продолжалась 1 час 17 минут. В следующем матче россиянин будет играть с японским теннисистом Есихито Нисиокой.

Турнир серии «Мастерс» проходит в испанском Мадриде. Призовой фонд турнира превышает 7,7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов обыграл бразильца Тьягу Монтейру в мадридском «Мастерс» и тоже пробился в третий круг турнира.
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