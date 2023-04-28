Тело пропавшего в Пензенской области четырехлетнего мальчика обнаружили в реке

Тело четырехлетнего мальчика, пропавшего в Пензенской области, обнаружили в реке. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.
Как стало известно, перед своим исчезновением ребенок находился на территории домовладения в селе Майоровка. При этом родственники на несколько минут оставили малыша без присмотра, а после возвращения заметили его пропажу.
Самостоятельные поиски оказались безрезультатными. В итоге граждане были вынуждены обратиться за помощью в правоохранительные органы.
«В ходе масштабных поисковых мероприятий с участием сотрудников регионального СК, полиции и общественности тело ребенка обнаружено в реке Атмис на расстоянии более 500 м от места его безвестного исчезновения», — указано в заявлении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ по факту произошедшего. При первичном осмотре на теле несовершеннолетнего не было замечено никаких телесных повреждений, в связи с чем его отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
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