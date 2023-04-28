Китайские слэклайнеры бросают вызов гравитации на высоте 500 метров над уровнем моря

Смельчаки из Китая выбрали необычный способ наслаждаться живописными видами. Спортсмены занимаются слэклайном прямо над водопадом и каньоном. Стропоходство — относительно новый вид спорта, суть которого заключается в передвижении по тонкому канату на огромной высоте.
Китайские экстремалы демонстрируют потрясающие навыки балансирования прямо над туристической зоной тропических лесов Янода. Экстремалы передвигаются по тонкой веревке на высоте 500 метров над уровнем моря.
«Занимаясь этим видом спорта, я могу лучше понять себя, почувствовать свои сердце и тело. Когда мы достигаем баланса, то обретаем покой и можем воспринять то, что обычно нам недоступно», — рассказал один из спортсменов Ши.
Все трюки профессионалы выполняют строго со страховкой. Для нее используется нейлоновый ремень шириной 2,5 сантиметра.