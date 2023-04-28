Китайские слэклайнеры бросают вызов гравитации на высоте 500 метров над уровнем моря

Смельчаки из Китая выбрали необычный способ наслаждаться живописными видами. Спортсмены занимаются слэклайном прямо над водопадом и каньоном. Стропоходство — относительно новый вид спорта, суть которого заключается в передвижении по тонкому канату на огромной высоте.