Россиянин Хачанов обыграл бразильца Монтейру в теннисном турнире «Мастерс» в Мадриде

Россиянин Карен Хачанов обыграл бразильца Тьягу Монтейру в теннисном турнире серии «Мастерс» в испанском Мадриде.
В матче Хачанов одержал победу над бразильцем со счетом 6:3, 3:6 и 6:3 и обеспечил себе выход в третий круг серии. Игра длилась 2 часа.
Турнир серии «Мастерс» проходит в столице испании Мадрид. В следующем матче Хачанов встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Призовой фонд чемпионата превышает 7,7 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что российские теннисисты смогут выступить на турнире серии «Большого шлема» в Лондоне.