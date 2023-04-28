Ветеринар Иван Пушилин объяснил, как подготовить кота к поездке на дачу

Для продолжительного отдыха вдали от дома, специалист рекомендует брать с собой игрушки и миски. Не стоит забывать и о когтеточке – она пригодится в путешествии. Захватить с собой нужно и лежанку. В случае, если кот любит домик, необходимо взять и его, поделился Пушилин в беседе с изданием «Газета.Ru».