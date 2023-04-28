Ветеринар Иван Пушилин объяснил, как подготовить кота к поездке на дачу

Перед поездкой на дачу для каждого питомца необходимо собирать свой набор вещей. Ветеринар Иван Пушилин объяснил, что обязательно нужно брать с собой для кота.
Для продолжительного отдыха вдали от дома, специалист рекомендует брать с собой игрушки и миски. Не стоит забывать и о когтеточке – она пригодится в путешествии. Захватить с собой нужно и лежанку. В случае, если кот любит домик, необходимо взять и его, поделился Пушилин в беседе с изданием «Газета.Ru».
Если же говорить об аптечке, то ее нужно собирать так же, как и для себя. Среди основных средств важно иметь марганцовку, антисептики, противопаразитарные средства и успокоительные. Перед поездкой важно сделать все прививки.
Также следует помнить о корме. Однако не каждый вариант подойдет для любимцев. Ранее эксперты сообщили о том, как найти качественную пищу для животных.