В Подмосковье мужчина пытался продать 5 гранат

В Сергиевом Посаде сотрудники полиции и ФСБ задержали местного жителя, который пытался сбыть пять гранат РГД-5. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о том, что один из жителей занимается незаконной торговлей оружием. Им оказался ранее судимый за распространение наркотиков, некий Александр.
Известно, что полиция задержала мужчину рядом с гостиницей «Лафер Ренесанс», там он должен был встретиться с покупателем.
Перед продажей подозреваемый выкрутил запалы у снарядов. Где именно он нашел гранаты, не уточняется.
Ранее в Новосибирской области мужчина погиб на берегу реки, подорвавшись на гранате.