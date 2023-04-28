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В Подмосковье мужчина пытался продать 5 гранат

Происшествия
В Подмосковье мужчина пытался продать 5 гранат

В Сергиевом Посаде сотрудники полиции и ФСБ задержали местного жителя, который пытался сбыть пять гранат РГД-5. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о том, что один из жителей занимается незаконной торговлей оружием. Им оказался ранее судимый за распространение наркотиков, некий Александр.

Известно, что полиция задержала мужчину рядом с гостиницей «Лафер Ренесанс», там он должен был встретиться с покупателем.

Перед продажей подозреваемый выкрутил запалы у снарядов. Где именно он нашел гранаты, не уточняется.

Ранее в Новосибирской области мужчина погиб на берегу реки, подорвавшись на гранате.
происшествие незаконная торговля оружием подмосковье
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