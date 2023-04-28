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Кинокритик Шнейдеров назвал отличие французской меры поддержки киноиндустрии от российской

Общество
Кинокритик Шнейдеров назвал отличие французской меры поддержки киноиндустрии от российской

Кинокритик давил Давид Шнейдеров рассказал, чем отличаются меры поддержки киноиндустрии в России и во Франции. Об этом сообщает НСН.

Шнейдеров поделился своим наблюдением об одной интересной ограничительной мере в кинотеатрах Франции. Оказывается, в местных кинотеатрах принято не допускать показ фильмов больше, чем в трех залах одновременно.

В этой стране можно насладиться кино разных культур: иранское, пакистанское, японское кино. Идет реальная работа со зрителем. Во Франции, например, есть общество русского кино – на рынок поставляются только русские фильмы. Аналогичная ситуация обстоит и с китайским кино.

«Очень разумные меры поддержки национального кинематографа. А у нас кинотеатры считают, что если повесить фильм режиссера N, то все пойдут… Это не так», – считает Шнейдеров.

Ранее российский предприниматель Павел Дуров сообщил о смене имени на французское «Поль дю Роув».
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