Кинокритик Шнейдеров назвал отличие французской меры поддержки киноиндустрии от российской

В этой стране можно насладиться кино разных культур: иранское, пакистанское, японское кино. Идет реальная работа со зрителем. Во Франции, например, есть общество русского кино – на рынок поставляются только русские фильмы. Аналогичная ситуация обстоит и с китайским кино.