Кинокритик Шнейдеров назвал отличие французской меры поддержки киноиндустрии от российской

Кинокритик давил Давид Шнейдеров рассказал, чем отличаются меры поддержки киноиндустрии в России и во Франции. Об этом сообщает НСН.
Шнейдеров поделился своим наблюдением об одной интересной ограничительной мере в кинотеатрах Франции. Оказывается, в местных кинотеатрах принято не допускать показ фильмов больше, чем в трех залах одновременно.
В этой стране можно насладиться кино разных культур: иранское, пакистанское, японское кино. Идет реальная работа со зрителем. Во Франции, например, есть общество русского кино – на рынок поставляются только русские фильмы. Аналогичная ситуация обстоит и с китайским кино.
«Очень разумные меры поддержки национального кинематографа. А у нас кинотеатры считают, что если повесить фильм режиссера N, то все пойдут… Это не так», – считает Шнейдеров.
Ранее российский предприниматель Павел Дуров сообщил о смене имени на французское «Поль дю Роув».