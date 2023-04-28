Россиянам рассказали об опасном осложнении после кори, которое может проявиться через 6-7 лет

Корь протекает как вирусная инфекция и на первых порах похожа на тяжелый грипп. Однако впоследствии проявляется сыпь по всему телу, а риск развития осложнений сохраняется несколько лет, предупредил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Лечение недуга занимает около трех-четырех недель. При этом его трудно назвать безобидным, ведь существует вероятность возникновения коревой пневмонии, отита и других опасных заболеваний в дальнейшем, пояснил специалист.
«У некоторых пациентов спустя шесть-семь лет могут появляться признаки подострого склерозирующего панэнцефалита», — цитирует Крючкова радио Sputnik.
В Роспотребнадзоре ранее рассказали о единственном способе защититься от кори. Ведомство также предупредило, что основные симптомы заболевания схожи с проявлениями ОРВИ.