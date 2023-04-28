Россиянам рассказали об опасном осложнении после кори, которое может проявиться через 6-7 лет

Корь протекает как вирусная инфекция и на первых порах похожа на тяжелый грипп. Однако впоследствии проявляется сыпь по всему телу, а риск развития осложнений сохраняется несколько лет, предупредил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.