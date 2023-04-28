Глава МИД Турции обвинил США и Великобританию в невыполнении российской части зерновой сделки

В ООН предложили дорожную карту по преодолению этих препятствий. В качестве одного из решений европейские специалисты предложили участие турецких банков во взаиморасчетах. Однако турецкая сторона хочет получить гарантии о защите своих финансовых организаций от санкций, подчеркнул Чавошаглу.