Глава МИД Турции обвинил США и Великобританию в невыполнении российской части зерновой сделки

Трудности с выполнением обязательств по российской части зерновой сделки происходят по вине Лондона и Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошаглу в эфире национального канала TRT.
По его словам, банки этих стран не проводят финансовые операции в рамках договоренностей о поставках зерна. Это затрудняет взаимодействие между странами-участниками сделки, подчеркнул дипломат.
В ООН предложили дорожную карту по преодолению этих препятствий. В качестве одного из решений европейские специалисты предложили участие турецких банков во взаиморасчетах. Однако турецкая сторона хочет получить гарантии о защите своих финансовых организаций от санкций, подчеркнул Чавошаглу.
Ранее в Кремле заявили о невыполнении Западом своей части договоренностей о поставках зерна. В связи с этим Москва считает, что продление сделки остается под вопросом.