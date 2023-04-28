Глава Минфина РФ Силуанов допустил незначительное отклонение дефицита бюджета в 2023 году

Министерство финансов России сохраняет ориентир по исполнению федерального бюджета на текущий год, однако допускает небольшое отклонение. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
Согласно закону о бюджете на 2023 год, дефицит составит 2,9 триллиона рублей, что соответствует 2% от ВВП. Однако по мнению Силуанова, возможны небольшие отклонения как в большую, так и меньшую сторону.
«Мы рассчитываем, что пока ориентиры и значения не меняем. Но если сказать, что будет ровно 2% - значит, давать неправильные оценки, как в одну так, и в другую сторону», — заявил Силуанов.
Ранее Силуанов сообщил, что планирует вернуться на сбалансированный бюджет к 2025 году. Он отметил, что данный процесс займет время из-за адаптации российской экономики к новым реалиям.