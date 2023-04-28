NYT: США размещают на Украине датчики, определяющие место и последствия ядерного взрыва

США устанавливают сенсоры на территории Украины, которые якобы могут фиксировать радиационную активность. Об этом сообщает газета New York Times.
Группа экспертов по ядерным ЧС Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США (NEST) сообщила, что работает с Киевом в вопросах по установке датчиков и подготовке работников, наблюдению и возможному предупреждению об опасном уровне радиации. Специалисты отметили, что установка сети датчиков поможет избежать ошибки в определении ответственной за ядерной взрыв стороны.
Ожидается, что в случае ядерного инцидента анализ ученых будет быстро предоставлен органам правительства США и центрам принятия решений на Украине. Это позволит осуществить действенные технические решения для защиты жителей.
Ранее сообщалось, что Польша не готова разместить ядерное оружие НАТО на своей территории.