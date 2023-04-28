NYT: США размещают на Украине датчики, определяющие место и последствия ядерного взрыва

Группа экспертов по ядерным ЧС Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США (NEST) сообщила, что работает с Киевом в вопросах по установке датчиков и подготовке работников, наблюдению и возможному предупреждению об опасном уровне радиации. Специалисты отметили, что установка сети датчиков поможет избежать ошибки в определении ответственной за ядерной взрыв стороны.