МИД Турции: Реджеп Эрдоган получил от ООН «дорожную карту» по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил от ООН «дорожную карту» по «зерновой сделке» с Россией, в которую входит вопрос оплаты агропродукции. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
По мнению Чавушоглу, Турция должна сотрудничать в вопросе оплаты российской агропродукции. Кроме того, в «дорожной карте» предусмотрен вопрос экспорта из России аммиака через порт Одессы.
«"Дорожная карта" подразумевает различные предложения по продлению "зерновой сделки", в том числе, экспорт российского аммиака с порта Одессы и сотрудничество с Турцией по вопросу оплату», — заявил Чавушоглу.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопросы «зерновой сделки». Он призвал к продлению данного соглашения.