В Омской области загорелся еще один населенный пункт

В Омской области случился пожар в еще одной деревне, в результате чего повредилось 20 построек, информирует врио губернатора региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Хоценко сказал, что пожар случился в деревне Луговая Тюкалинского района. Из-за возгорания повредились примерно 20 построек, в числе которых фельдшерско-акушерский пункт.
Врио губернатора отметил, что на месте работают соответствующие органы, местным жителям оказана вся необходимая помощь. Он поручил главе района Ивану Куцевичу незамедлительно прибыть на место происшествия.
Ранее в селе Чистоозерье Омской области случился крупный пожар, охвативший 15 строений, включая четыре жилых дома. Хоценко в сопровождении водителя-пенсионерки осмотрел пострадавший населенный пункт.