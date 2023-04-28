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Тренер Дом Торп призвал заменить интенсивные тренировки на более простые упражнения

Общество
Тренер Дом Торп призвал заменить интенсивные тренировки на более простые упражнения

Интенсивные тренировки доступны не всем. Тренер Дом Торп объяснил, чем можно заменить тяжелые нагрузки и не чувствовать при этом нехватку физической активности.

Спортсмен уверен, что отличной альтернативой станет пешая прогулка. При этом не обязательно делать ее интенсивной и добавлять много препятствий. По мнению специалиста, того же эффекта можно достичь во время легких, но долгих походов.

Такие путешествия по городу приносят массу пользы. К примеру, позволяют тренировать мышцы нижней части тела. Помимо этого, организм получает нужное количество эндорфинов, что позитивно сказывается на психологическом состоянии человека.

Важно поддерживать форму не только с помощью упражнений, но и с правильным рационом. Ранее эксперты издания Men Today объяснили, как избавиться от пивного живота.
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