Тренер Дом Торп призвал заменить интенсивные тренировки на более простые упражнения

Интенсивные тренировки доступны не всем. Тренер Дом Торп объяснил, чем можно заменить тяжелые нагрузки и не чувствовать при этом нехватку физической активности.
Спортсмен уверен, что отличной альтернативой станет пешая прогулка. При этом не обязательно делать ее интенсивной и добавлять много препятствий. По мнению специалиста, того же эффекта можно достичь во время легких, но долгих походов.
Такие путешествия по городу приносят массу пользы. К примеру, позволяют тренировать мышцы нижней части тела. Помимо этого, организм получает нужное количество эндорфинов, что позитивно сказывается на психологическом состоянии человека.
Важно поддерживать форму не только с помощью упражнений, но и с правильным рационом. Ранее эксперты издания Men Today объяснили, как избавиться от пивного живота.