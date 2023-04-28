Правоохранитель из Москвы разъезжал на иномарке, признанной вещдоком

В Москве лейтенант полиции взял в личное пользование иномарку, которая проходит вещественным доказательством по уголовному делу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, сотрудник правоохранительных органов разъезжал на автомобиле Mercedes-Benz GL-Класс, стоимость которого оценивается в 13 миллионов рублей. В настоящий момент проводится проверка по факту случившегося.
Ранее в ЯНАО инспектор ДПС вынудил выпившего пенсионера продать ему иномарку за 15 тысяч рублей, угрожая возбуждением уголовного дела.