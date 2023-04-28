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«Им не удалось напугать меня»: глава Русского дома провел пресс-конференцию после возвращения в ЦАР

Весь мир
«Им не удалось напугать меня»: глава Русского дома провел пресс-конференцию после возвращения в ЦАР

Банги, 28 апреля. Руководитель Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый провел первую пресс-конференцию после возвращения с реабилитации.

Глава организации пострадал во время террористического акта. Неизвестные прислали ему письмо с угрозами, начиненное взрывчаткой. Однако сейчас дипломат закончил лечение и вернулся к исполнению обязанностей.

По словам Сытого, правоохранительные органы ЦАР продолжают расследование преступления. В данный момент силовики ищут человека, передавшего взрывчатку в службу доставки.

«Им не удалось напугать меня», — отметил Дмитрий Сытый.

Возвращение главы Русского дома в ЦАР наглядно подтверждает, что противники российско-центральноафриканской дружбы потерпели очередное поражение. Устрашающая акция обернулась провалом: Москва и Банги готовы с новыми силами укреплять взаимоотношения между государствами.
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