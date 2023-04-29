На блогера Блиновскую надели модернизированный браслет для домашнего ареста

Во время домашнего ареста Блиновская будет вынуждена надеть на себя новую версию устройства для отслеживания передвижений. В нем доработан ряд недостатков. Например, на браслете есть тепловой датчик, функция которого следить, чтобы механизм находился только на теле. Собеседник из ФСИН отметил, что снять такое новшество нереально. Однако с ним блогер сможет погружаться в воду даже на 5 метров, но не более чем на 15 минут.