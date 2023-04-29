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На блогера Блиновскую надели модернизированный браслет для домашнего ареста

Общество
На блогера Блиновскую надели модернизированный браслет для домашнего ареста

Для домашнего ареста блогера Елены Блиновской подготовили особенный браслет. Он не натирает ногу и способен выдержать 15 минут под водой. Об этом сообщает SHOT.

Во время домашнего ареста Блиновская будет вынуждена надеть на себя новую версию устройства для отслеживания передвижений. В нем доработан ряд недостатков. Например, на браслете есть тепловой датчик, функция которого следить, чтобы механизм находился только на теле. Собеседник из ФСИН отметил, что снять такое новшество нереально. Однако с ним блогер сможет погружаться в воду даже на 5 метров, но не более чем на 15 минут.

В дополнение к браслету идут пять эластичных ремней с новым креплением. Стоит такой «аксессуар» около 9 тысяч рублей.

Кроме того, в богато обустроенном доме осужденной в Истре установят специальное оборудование. Благодаря ему сотрудники ФСИН получат возможность следить за соблюдением Блиновской домашнего ареста.

Ранее появились кадры, как блогершу Елену Блиновскую уводят из здания суда.
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