На блогера Блиновскую надели модернизированный браслет для домашнего ареста

Для домашнего ареста блогера Елены Блиновской подготовили особенный браслет. Он не натирает ногу и способен выдержать 15 минут под водой. Об этом сообщает SHOT.
Во время домашнего ареста Блиновская будет вынуждена надеть на себя новую версию устройства для отслеживания передвижений. В нем доработан ряд недостатков. Например, на браслете есть тепловой датчик, функция которого следить, чтобы механизм находился только на теле. Собеседник из ФСИН отметил, что снять такое новшество нереально. Однако с ним блогер сможет погружаться в воду даже на 5 метров, но не более чем на 15 минут.
В дополнение к браслету идут пять эластичных ремней с новым креплением. Стоит такой «аксессуар» около 9 тысяч рублей.
Кроме того, в богато обустроенном доме осужденной в Истре установят специальное оборудование. Благодаря ему сотрудники ФСИН получат возможность следить за соблюдением Блиновской домашнего ареста.
Ранее появились кадры, как блогершу Елену Блиновскую уводят из здания суда.