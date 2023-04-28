Желание обладать «очередными атрибутами успеха»: психолог Софья Сулим о том, как рождается выгорание

По словам специалиста, наиболее подвержены эмоциональному выгоранию «незрелые» люди, которые не заботятся о своем состоянии, выматывая тем самым себя в погоне за лучшим, но не всегда истинно нужным. Сулим отмечает, что именно в такой «гонке» человек использует все внутренние ресурсы для достижения своих мнимых целей, при этом он не рассчитывает на игру «в долгую» и не понимает, что инвестирует все эмоции жизни на то, что на самом деле ему не нужно.