Желание обладать «очередными атрибутами успеха»: психолог Софья Сулим о том, как рождается выгорание

Стал сильно уставать на работе, апатия и ничего не хочется? Или же элементарно нет сил встать с кровати? О том, что такое эмоциональное выгорание, и отчего оно может возникать, рассказала психотерапевт и кандидат психологических наук Софья Сулим специально для ФАН.
Что такое выгорание, и при чем здесь пустое «достигаторство»
Психолог, психотерапевт, ведущая терапевтических групп и кандидат психологических наук Софья Сулим называет эмоциональным выгоранием состояние человека, когда у него «нет эмоций для жизни, нет мотивации двигаться, нет смысла преодолевать, достигать и действовать». По словам специалиста, в состоянии эмоционального выгорания у человека просто не остается внутренней позитивной поддержки.
«Эмоционально выгорающий человек чувствует пустоту, испытывает ощущение бессмысленности. Его мотивация падает, соответственно, падает и жизненный тонус. Энергии мало, имеет место маркер бессмысленного, ему не очень хочется что-то делать», — рассказывает эксперт.
Кто подвержен
По словам специалиста, наиболее подвержены эмоциональному выгоранию «незрелые» люди, которые не заботятся о своем состоянии, выматывая тем самым себя в погоне за лучшим, но не всегда истинно нужным. Сулим отмечает, что именно в такой «гонке» человек использует все внутренние ресурсы для достижения своих мнимых целей, при этом он не рассчитывает на игру «в долгую» и не понимает, что инвестирует все эмоции жизни на то, что на самом деле ему не нужно.
«Такая незрелая растерянность, когда человек не знает, что истина, а что ложь; ему хочется все и сразу; он не умеет определять свои подлинные потребности. Часто он даже не умеет позаботиться о себе как взрослый человек — то есть чередовать баланс отдыха и работы, понимать, куда инвестировать силы, в первую очередь. Ему сложно избежать соблазнов, которыми пестрит общество», — объяснила Сулим.
Соблазны, по словам специалиста, могут быть абсолютно любого рода: от новой покупки до очередного модного обучения «ради крутой корочки».
«Такие «ключи от счастья», которые нам дает социум, чаще всего оказываются для человека маркером ненужного, но понимает он чаще всего это лишь в длительной перспективе, в погоне за каким-то идеальным результатом», — заключила психолог.
Меньше отдыха, больше погони: как достичь выгорания быстро и качественно
Профессиональным психологическим сообществом принято считать, что эмоциональное выгорание — это итог больших нагрузок при малом отдыхе, недостаточное расслабление. Но на самом деле, по словам Сулим, чаще всего выгорание — это результат «пустой погони за тем, в чем не было необходимости». Психолог отмечает, что обычно это навязанные социальным обществом образы идеальной жизни. Они могут касаться профессиональной сферы, идеального образа семьи, общество может диктовать женщине, какой ей необходимо быть в отношениях.
Сулим отмечает, что все это рождает страх оказаться хуже кого-то и не обладать «какими-то очередными атрибутами успеха», которыми социум нас награждает».
«Человек истощается не от того, что он делает свое дело — оно, наоборот, наполняет — или не от того, что он живет свою жизнь и вкладывается в семью или в работу, в которой ему в принципе нормально, интересно. Это восполняется на физическом уровне достаточно быстро. Человек истощается очень значительно, если он долгое время гонится за тем, что иллюзорно, и не понимает этого — как в погоне за морковкой», — подтвердила эксперт.
На самом деле все может быть куда серьезнее: психолог о глубинных причинах из детства
Конечно, все идет из детства. По словам специалиста, корень проблемы лежит во внутреннем ощущении недостаточности.
«Люди гонятся за «идеальностью», потому что есть некое внутреннее ощущение недостаточности: что-то со мной не так. У всех все хорошо, а у меня — плохо. В основе этого, конечно, детские травмирующие ситуации, когда ребенка не хвалили, недостаточно «отражали»», — рассказывает терапевт.
По словам Сулим, такой ребенок не знает, в чем он хорош, а в чем плох: скорее всего, ему не говорили, какой он, или отражали только негатив. Такой раненый, «не выросший», человек, который был заброшен или недооценен в детстве, будет компенсировать травму во взрослом возрасте.
«Он компенсирует тем, чтобы вновь инвестировать туда всего себя. В детстве ему надо было выжить: понравиться маме, папе, услужить им, или стараться в школе... И он этот сценарий продолжает во взрослой жизни, а тут же ставка высока. Тут уже не просто одна сфера жизни — и такой сценарий не срабатывает», — делится специалист.