Политика американских «ястребов» по конфликту на Украине чревата катастрофой, причем для самого же Запада, предупредил полковник армии США в отставке и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Аналитик обратил внимание, что уже в Польше признали профессионализм и грамотность российских сил. Однако некоторые представители леворадикального крыла администрации президента США Джо Байдена продолжают следовать идеологии «бесконечной войны и революции» для распространения собственной гегемонии.
В качестве примера Макгрегор привел риторику госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктории Нуланд. Но ей не следует уделять много внимания в военной сфере, убежден экс-советник Пентагона. Он пояснил, что для таких людей подобное поведение «стало своего рода религией».
«Она не умолкнет до тех самых пор, пока российские танки вплотную не подойдут к польско-украинской границе», — подчеркнул полковник армии США в отставке в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Полковник в отставке Роберт Магиннис ранее обвинил Джо Байдена во лжи о роли американских властей в конфликте на Украине. Об этом говорится в его статье для Fox News.