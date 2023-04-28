Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал условие, при котором умолкнут американские «ястребы»

В качестве примера Макгрегор привел риторику госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктории Нуланд. Но ей не следует уделять много внимания в военной сфере, убежден экс-советник Пентагона. Он пояснил, что для таких людей подобное поведение «стало своего рода религией».