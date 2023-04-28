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Германия произведет 250 тысяч снарядов для украинской армии

Армия
Германия произведет 250 тысяч снарядов для украинской армии

Германия намерена произвести порядка 250 тысяч артиллерийских снарядов, которые впоследствии будут переданы украинской армии. Подробностями поделилась местная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Согласно информации издания, речь идет о боеприпасах калибра 155 миллиметров. В марте 2023 года страны-участницы Европейского союза договорились выделить 2 миллиарда евро на снабжения киевского режима 1 миллионом снарядов, четверть из которых готов предоставить Берлин.

При этом стало известно, что их производством займется немецкий концерн Rheinmetall. Для сборки боеприпасов компания планирует использовать элементы, импортируемые из Австралии и Южно-Африканской Республики.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что власти уже внедрили порядка 20% стандартов НАТО. В то же время Киев утвердил около 28% нормативных актов, которые должны соблюдать члены Альянса.
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