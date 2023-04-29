Все мы стареем: психолог Абравитова рассказала, как принять свой физический возраст

Человек обречен на страдания, если будет придерживаться такого мировоззрения. Он все время сравнивает себя с более молодыми и красивыми, начинает биться, вкладывая энергию, деньги и подрывая здоровье. По мнению психолога, мы всегда поиграем в этой борьбе. Законы вселенной всегда мощнее, чем наше желание. Поэтому даже если человек прибегает к ухищрениям – это должно быть точечно и тактично применено по отношению к себе.