Все мы стареем: психолог Абравитова рассказала, как принять свой физический возраст

В современном обществе проблема принятия своего физического возраста является широко распространенной. Люди прибегают к различным процедурам в надежде вернуть себе былую молодость. Однако от реальности не убежишь, годы все же берут свое. Психолог Марианна Абравитова рассказала корреспонденту ФАН, как научиться правильно воспринимать свой возраст.
«В настоящее время ценится молодость и красота, а не старение. Соответственно, если человек с морщинами и начинает стареть – это уже "не комильфо". Если мы посмотрим, например, на наше телевидение, то не увидим там ни одной женщины с морщинами, в качестве ведущей, автора программы или героини телесериала. Это уже не принято, считается странным и не красивым. Люди часто задаются вопросом: "почему она не сделала ботокс?". Индустрия красоты "подмяла" нас под себя. Сейчас воспринимать свой возраст, старение и соответствующие этому внешние и физические проявления крайне сложно. Люди сопротивляются, начинается бег от инфаркта, посещение фитнес-клубов, пластическая хирургия, уколы красоты и так далее», – рассказала Абравитова.
Поэтому учиться воспринимать свой возраст правильно – это, в первую очередь, осознание того, что это естественный процесс в организме человека. Если человек принимает себя, каждый свой год, как уникальный опыт, то он не будет тревожиться за свой физический возраст.
«В этом плане правильно воспринимают себя религиозные люди, потому что нет перекоса. У них тема возраста, обретения опыта, семьи, детей, внуков, правнуков – повышает статусность человека и его самоуважение. У нас же если мы, например, включим какую-нибудь юмористическую программу – услышим шутки, направленные на старость: "сзади пионерка, спереди пенсионерка" и прочее. Пары, в которых у партнеров большая разница в возрасте, вызывает смех, и всегда он в пользу старшего», – отметила психолог.
Человек обречен на страдания, если будет придерживаться такого мировоззрения. Он все время сравнивает себя с более молодыми и красивыми, начинает биться, вкладывая энергию, деньги и подрывая здоровье. По мнению психолога, мы всегда поиграем в этой борьбе. Законы вселенной всегда мощнее, чем наше желание. Поэтому даже если человек прибегает к ухищрениям – это должно быть точечно и тактично применено по отношению к себе.
«Нужно принимать себя, уважать себя для того, чтобы не перегнуть здесь палку, а может быть вообще принять свое старение, годы жизни и то, что с каждым годом мы не молодея, а старше. в Европе. Сейчас именно такая мода. Очень многие женщины воспринимают свое старение как естественное, и не прибегает ни к каким ухищрениям», – заключила Марианна Абравитова.
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