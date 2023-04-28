В Италии раскритиковали встречу властей и предпринимателей по восстановлению Украины

Конференция в Риме по вопросам восстановления Украины является «бесполезным фарсом», считает главный редактор итальянского издания Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.
По мнению журналиста, проведение такого мероприятия выглядит цинично на фоне продолжающихся поставок вооружения украинской армии.
«Если бы мы прекратили посылать оружие, мы могли бы организовать что-то более серьезное, чем та клоунада, которую мы устроили сегодня. И это – позор!» — заявил Травальо.
По словам редактора единственное, о чем думают европейские политики — это контроль над Украиной и ее территорией в будущем. Главным способом остановить разрушение страны являются переговоры, подчеркнул журналист.
Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Рим рассчитывает сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения конфликта.