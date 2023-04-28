MMU готовится к первому полету: в Турции создают инновационный самолет пятого поколения

Предполагается, что свой первый тестовый полет истребитель совершит уже в этом году. Перед стартом серийного производства конструкторы планируют создать по меньшей мере семь прототипов, собираемых один за другим. Каждую из машин будут дорабатывать в зависимости от результатов испытаний предыдущей.