MMU готовится к первому полету: в Турции создают инновационный самолет пятого поколения

Турецкие конструкторы готовят к полету свой первый военный самолет пятого поколения MMU. Боевая машина разрабатывается компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) с 2006 года, и этот проект называют одним из самых амбициозных в стране.
По данным Anadolu, над созданием самолета трудятся примерно три тысячи специалистов. При этом главный конструктор Эмре Йабан сообщает, что работа находится уже на завершающей стадии.
«Что касается MMU, то это по сути новый этап как для TUSAŞ, так и для авиастроения Турции в целом. Мы планируем сформировать отечественную базу военной авиации, с тем, чтобы летать на отечественных самолетах с системами, разработанными турецкими компаниями», — рассказал он.
Предполагается, что свой первый тестовый полет истребитель совершит уже в этом году. Перед стартом серийного производства конструкторы планируют создать по меньшей мере семь прототипов, собираемых один за другим. Каждую из машин будут дорабатывать в зависимости от результатов испытаний предыдущей.
По плану TUSAŞ, поставки истребителей пятого поколения военно-воздушным силам Турции начнутся в 2028 году.
Примечательно, что MMU является не единственной авиационной разработкой республики. Совсем недавно были разработаны учебный турбовинтовой самолет HÜRKUŞ, легкий штурмовик HÜRJET и вертолет GÖKBEY. Темпы создания турецкой техники наращивают в стремлении к независимости военной промышленности страны и на фоне неудачных попыток закупить необходимые армии истребители за рубежом.