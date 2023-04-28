Всемирная продовольственная программа ООН предупредила о наступлении голода для граждан Судана

Хартум, 28 апреля. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила о возможном наступлении голода для миллионов суданцев, пишут арабские СМИ.
Продолжающееся вооруженное столкновение между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) стало причиной увеличения цен на продукты по всем штатам республики на 28%, включая Южный Судан.
«Мы призываем стороны конфликта принять немедленные меры для прекращения боевых действий, восстановления спокойствия и предоставления гуманитарным работникам возможности безопасно выполнять свои задачи», — говорится в сообщении ВПП ООН.
Ранее Всемирная продовольственная программа ООН приняла решение о приостановке своей деятельности в Судане из-за столкновений между армией и СБР.