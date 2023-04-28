Politico: страны G7 намерены запретить продажу российских алмазов

Главы стран G7 надеются, что контролировать продажу российских алмазов можно будет с помощью технологии, позволяющей отслеживать драгоценные камни по всему миру. Согласно заявлению руководства Швейцарской компании Spacecode, их новое устройство способно определить регион происхождения бриллиантов. Подробности планируется представить на саммите «Большой семерки» в Японии 19 мая.