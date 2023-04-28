Politico: страны G7 намерены запретить продажу российских алмазов

Страны G7 планируют ввести на международном уровне запрет на продажу российских алмазов благодаря новой «революционной» технологии. Об этом сообщило издание Politico.
До этого момента страны «Большой семерки» не хотели вводить санкции против российских алмазов из-за угрозы нанесения вреда по бельгийскому Антверпену. Однако благодаря новой технологии G7 они смогут реализовать инициативу.
Главы стран G7 надеются, что контролировать продажу российских алмазов можно будет с помощью технологии, позволяющей отслеживать драгоценные камни по всему миру. Согласно заявлению руководства Швейцарской компании Spacecode, их новое устройство способно определить регион происхождения бриллиантов. Подробности планируется представить на саммите «Большой семерки» в Японии 19 мая.
Ранее стало известно, что Польша намеревается ввести санкции против нефтепровода «Дружба». Правительство страны хочет запретить поставки нефти по северному участку трубопровода.