Кризис и инфляция резко негативно повлияли на бизнес Великобритании. По данным издания Daily Mail, в Соединенном Королевстве закрылся каждый пятый магазин.
Журналисты подчеркнули, что «почти пятая часть» магазинов на северо-востоке страны пустует. На Юге ситуация обстоит совсем иначе. Там подобное состояние у каждого десятого.
По сообщениям издания, основная причина заключается в возросших счетах на электричество. Свою роль в процессе сыграла и пандемия коронавируса, в период которой наблюдался повышенный интерес людей к онлайн-шоппингу. Все эти причины заставили небольших игроков рынка отказаться от бизнеса.
Ранее стало известно, что Европа не смогла отказаться от российского газа, несмотря на прогнозы. Ветроэнергетика не смогла заменить классическую модель питания. Как сообщает издание «Национальная служба новостей», в этом направлении ЕС потерпел неудачу.