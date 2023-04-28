Daily Mail: почти пятая часть магазинов в Великобритании закрылась из-за невозможности платить по счетам

По сообщениям издания, основная причина заключается в возросших счетах на электричество. Свою роль в процессе сыграла и пандемия коронавируса, в период которой наблюдался повышенный интерес людей к онлайн-шоппингу. Все эти причины заставили небольших игроков рынка отказаться от бизнеса.