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В Краснодарском крае град едва не уничтожил будущий урожай клубники

Общество
В Краснодарском крае град едва не уничтожил будущий урожай клубники

В конце апреля на юг России обрушился сильный град, что могло привести к уничтожению будущего урожая клубники.

В Краснодарском регионе непогода чуть не уничтожила будущий урожай клубники. Погодные условия в Ставрополье и Карачаево-Черкесии не лучше, там дождь вместе с градом затопил дороги и улицы.

В сети начали появляться кадры от автолюбителей, которые вынуждены постоянно включать дворники из-за непрекращающихся осадков.

Накануне синоптики сообщали, что 28, 29 и 30 апреля на этих территориях ожидаются гроза и сильный ветер. Град специалисты также не исключали.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Оренбургской области из-за аномальной жары.
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