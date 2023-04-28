В Краснодарском крае град едва не уничтожил будущий урожай клубники

В конце апреля на юг России обрушился сильный град, что могло привести к уничтожению будущего урожая клубники.
В Краснодарском регионе непогода чуть не уничтожила будущий урожай клубники. Погодные условия в Ставрополье и Карачаево-Черкесии не лучше, там дождь вместе с градом затопил дороги и улицы.
В сети начали появляться кадры от автолюбителей, которые вынуждены постоянно включать дворники из-за непрекращающихся осадков.
Накануне синоптики сообщали, что 28, 29 и 30 апреля на этих территориях ожидаются гроза и сильный ветер. Град специалисты также не исключали.
Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Оренбургской области из-за аномальной жары.