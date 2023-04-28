Донецкие врачи рассказали о состоянии раненных при обстреле ВСУ подростков

Накануне в травматологический центр Донецка поступили четыре подростка с минно-взрывными травмами. Пострадавших привезли с множественными поражениями мягких тканей. У трех детей имеются ранения конечностей.
Как отметил Андрей Боряк, директор Республиканского травматологического центра, больницу проинформировали перед поступлением детей, что дало возможность вовремя оказать медицинскую помощь раненым.
«На сегодняшний день все четверо детей стабильны. Состояние средней степени, один более тяжелый, в общем-то расценивается как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая помощь. Медикаментами все обеспечены, необходимыми предметами медицинского назначения, в частности аппаратами внешней фиксации тоже обеспечены, поэтому вся помощь будет оказана в том объеме, в котором положено», — поделился директор.
Анастасия Мартынова, заместитель министра здравоохранения ДНР, похвалила работу медицинских сотрудников, которые незамедлительно прибыли на место ЧП и оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь.