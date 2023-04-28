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Донецкие врачи рассказали о состоянии раненных при обстреле ВСУ подростков

ФАН-ТВ

Накануне в травматологический центр Донецка поступили четыре подростка с минно-взрывными травмами. Пострадавших привезли с множественными поражениями мягких тканей. У трех детей имеются ранения конечностей.

Как отметил Андрей Боряк, директор Республиканского травматологического центра, больницу проинформировали перед поступлением детей, что дало возможность вовремя оказать медицинскую помощь раненым.

Донецкие врачи рассказали о состоянии раненных при обстреле ВСУ подростков
«На сегодняшний день все четверо детей стабильны. Состояние средней степени, один более тяжелый, в общем-то расценивается как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая помощь. Медикаментами все обеспечены, необходимыми предметами медицинского назначения, в частности аппаратами внешней фиксации тоже обеспечены, поэтому вся помощь будет оказана в том объеме, в котором положено», — поделился директор.

Анастасия Мартынова, заместитель министра здравоохранения ДНР, похвалила работу медицинских сотрудников, которые незамедлительно прибыли на место ЧП и оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь.
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