Неразорвавшийся боеприпас нашли на территории Грайворонского округа Белгородской области

Неразорвавшийся взрывоопасный предмет нашли на территории Грайворонского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сейчас на месте обнаружения боеприпаса работают следователи. Было принято решение временно отселить жителей близлежащей улицы. Работы по нейтрализации боеприпаса будут продолжаться.
Ранее Гладков сообщал, что два частных домовладения получили повреждения в результате удара ВСУ по поселку Красное Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал.
Накануне в результате обстрела ВСУ по Белгородской области без света остались пять населенных пунктов. Ранения никто из местных жителей не получил.