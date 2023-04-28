Губернатор Белгородской области Гладков рассказал подробности инцидента с подрывом мирных жителей на минах

Двое мирных жителей, погибших при подрыве мины, ехали на рыбалку в село Журавлевка. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, они выехали на отдых в запрещенную зону 26 апреля. Их не остановило то, что в населенном пункте больше года действует режим ЧС. Их не смутили таблички с указанием минной опасности и регулярные обстрелы.
Гладков отметил, что спустя сутки любителей рыбалки стали искать родственники. Телефоны пропавших мужчин не отвечали.
«Тела двух мужчин были найдены возле автомобиля. К сожалению, они подорвались на мине и скончались на месте», — сообщил он.
Губернатор региона опроверг информацию о том, что погибших было четверо. Мужчина и женщина, которых искали вместе с двумя погибшими, оказались дома. Ранее о двух погибших сообщал ФАН.