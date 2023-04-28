Агент футболиста Оздоева поделился подробностями несостоявшегося трансфера полузащитника в «Лилль»

Агент российского футболиста Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев поделился c Metaratings.ru информацией о несостоявшемся переходе полузащитника в французский клуб «Лилль».
Гаргаев сказал, что футбольный спортивный директор «Лилля» сам связался с ним для обсуждения возможного трансфера. По словам агента Оздоева, руководство французского клуба очень хотело подписать полузащитника.
Переломным моментом в трансфере сталj 24 февраля, когда Оздоев уже был близок к переходу в «Лилль». Тогда французы заявили, что отныне это невозможно. Объяснили они это тем, что россиянину не получилось бы оформить рабочую визу из-за нововведенных санкций.
Агент отметил, что сам полузащитник не был расстроен ситуацией, так как решение обосновано не спортивными данными футболиста, а политической составляющей.
«Раз уж политика вмешалась в спорт — окей. От нас уже ничего не зависело», — сказал Гаргаев.
Магомеду Оздоеву в ноябре прошло года исполнилось 30 лет. Он успел поиграть за такие клубы, как «Локомотив», «Рубин», «Терек» и «Зенит». В данный момент полузащитник выступает за турецкий «Карагюмрюк».
Ранее вратарь столичного футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что собирается играть еще до 2030 года.