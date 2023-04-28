Агент футболиста Оздоева поделился подробностями несостоявшегося трансфера полузащитника в «Лилль»

Переломным моментом в трансфере сталj 24 февраля, когда Оздоев уже был близок к переходу в «Лилль». Тогда французы заявили, что отныне это невозможно. Объяснили они это тем, что россиянину не получилось бы оформить рабочую визу из-за нововведенных санкций.