Турист из России погиб в центре Пхукета после падения с крыши универмага

Российский путешественник забрался на крышу универмага в Таиланде, однако сорвался с нее и погиб. Инцидент произошел в центре Пхукета.
Мужчина рухнул с многоэтажного здания утром. Местная охрана выбежала, как только услышала грохот, но обнаружила уже мертвого туриста. Путешественник скончался на месте.
По данным газеты The Thaiger, он был одет в футболку с цветочным узором, черные шорты и коричневый пояс. Записи с камер видеонаблюдения показали, что мужчина залез на крышу универмага, сел на выступ и откинулся назад, что впоследствии обернулось трагедией. Мотивы путешественника неизвестны, пишет «Турпром».
Другой россиянин ранее перестал выходить на связь после встречи с носорогом в непальском национальном парке. Сообщается, что 42-летний мужчина отправился в парк в составе туристической группы.