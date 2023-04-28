Турист из России погиб в центре Пхукета после падения с крыши универмага

По данным газеты The Thaiger, он был одет в футболку с цветочным узором, черные шорты и коричневый пояс. Записи с камер видеонаблюдения показали, что мужчина залез на крышу универмага, сел на выступ и откинулся назад, что впоследствии обернулось трагедией. Мотивы путешественника неизвестны, пишет «Турпром».