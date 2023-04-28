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Акции американского First Republic Bank рухнули на 30%

Экономика
Акции американского First Republic Bank рухнули на 30%

Стоимость акций First Republic Bank обвалились на 30%. В общей сложности, с начала текущей недели бумаги потеряли более двух третей своей стоимости. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно результатам торговой сессии, на 18:31 по московскому времени стоимость одной акции First Republic Bank упала до 4,31 доллара. На прошлой неделе ценные бумаги финансовой организации закрылись на отметке в 14,26 доллара.

Основными причинами обвала акций стали опасения по поводу банковского сектора США. Руководство банка сообщило, что в начале недели потеряло депозитов на сумму в 71,96 миллиарда долларов, дойдя до уровня в 104,47 миллиарда.

Ранее сообщалось, что калифорнийский First Republic Bank рискует стать четвертой финансовой организацией, которая обанкротилась за два месяца в США. Среди основных причин считают необдуманные действия руководства банка.
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