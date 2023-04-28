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Правительство РФ приостановит публикацию статистики по добыче нефти до 1 апреля 2024 года

Общество
Правительство РФ приостановит публикацию статистики по добыче нефти до 1 апреля 2024 года

Кабинет министров России распорядился приостановить публикацию статистических данных по добыче нефти, природного газа и конденсата в стране. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Как указано в тексте, сведения не будут поступать в общий доступ вплоть до 1 апреля 2024 года. При этом ограничения также коснутся данных, собранных в первом квартале и марте текущего года.

Меж тем правительство Испании пообещало гражданам предотвратить импорт российского топлива на территорию королевства. Подробностями о работе, которая проводится в рамках данного направления, рассказала министр экологического перехода и демографического вызова государства Тереса Рибера.
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