Правительство РФ приостановит публикацию статистики по добыче нефти до 1 апреля 2024 года

Кабинет министров России распорядился приостановить публикацию статистических данных по добыче нефти, природного газа и конденсата в стране. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.
Как указано в тексте, сведения не будут поступать в общий доступ вплоть до 1 апреля 2024 года. При этом ограничения также коснутся данных, собранных в первом квартале и марте текущего года.
Меж тем правительство Испании пообещало гражданам предотвратить импорт российского топлива на территорию королевства. Подробностями о работе, которая проводится в рамках данного направления, рассказала министр экологического перехода и демографического вызова государства Тереса Рибера.