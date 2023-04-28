Певец Филипп Киркоров выступил в Кремлевском дворце без фонограммы

Пользователи сети считают, что большое количество недавних операций сказывается на состоянии артиста. Зрители совсем не заметили активного омоложения и бодрости певца. Несмотря на хороший внешний вид, певец с трудом пел в микрофон, тяжело дышал, а под конец композиции «В саду Эдемовом» перешел на обычную речь и начал общаться с поклонниками.