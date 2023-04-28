Злоумышленники украли жилетку музыканта Андрея Князева с экспозиции, посвященной группе «Король и Шут»

Ранее в Благовещенске УМВД расследовало уголовное дело о краже и убийствах. Как полагают следователи, мужчина застрелил владельца машины из охотничьего ружья и спрятал его труп. Далее россиянин завладел автомобилем. Правоохранителям удалось выяснить, что он причастен к еще одному убийству.