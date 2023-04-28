Злоумышленники украли жилетку музыканта Андрея Князева с экспозиции, посвященной группе «Король и Шут»

Выставка, посвященная музыкальной группе «Король и шут», лишилась одной из культовых вещей в экспозиции. Злоумышленники украли один из экспонатов – жилетку сооснователя Андрея «Князя» Князева.
По данным Telegram-канала SHOT, мероприятие проходило в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве. Выставка открылась 2 марта, однако о том, что деталь пропала, узнали только 27 апреля.
По факту произошедшего полиция начала проверку. На данный момент похитителя ищут. Другие подробности неизвестны.
Ранее в Благовещенске УМВД расследовало уголовное дело о краже и убийствах. Как полагают следователи, мужчина застрелил владельца машины из охотничьего ружья и спрятал его труп. Далее россиянин завладел автомобилем. Правоохранителям удалось выяснить, что он причастен к еще одному убийству.