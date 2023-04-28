Губернатор Ставропольского края Владимиров: «Лукойл» продолжит строительство ветропарка вместо Enel

Российская нефтедобывающая компания «Лукойл» намерена завершить строительство ветропарка в Ставропольском крае, вместо иностранной энергетической компании Enel. Об этом заявил губернатор края Владимир Владимиров.
Глава региона отметил, что компания согласилась выйти на строительство электростанции, которую Enel отказалась достраивать. Изначально планировалось, что иностранная организация завершит строительство в 2024 году.
«Договорились с «Лукойлом», они выйдут на электростанцию, которую Enel, уходя, сказал: «Мы не будем строить». «Лукойл» подхватил этот проект и будет достраивать», — сказал Владимиров.
Гендиректор компании «Росатом» Алексей Лихачев ранее заявил, что реализация проекта турецкой атомной электростанции «Аккую» идет по графику. Он отметил, что строительство продолжается в прежнем темпе несмотря на санкции Запада.